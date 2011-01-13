Отрисовка иконок по заданному стилю

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Нужно создать иконки для услуг для сайта транспортной компании.

Примерный будущий дизайн сайта прилагаю. Слева меню по услугам.

К каждой услуги нужно будет создать что-то наподобии иконки. Скидываю вам стиль в котором нужно будет отрисовать иконки. Возможно прям даже точно такие же, т.к. сейчас заказчик обдымывает и либо выберет прям отсюда, и их просто нужно будет отрисоватьв нормальном качестве, либо заказчик скажет сюжет и тогда тоже нужно будет в подобном стиле по сюжеты и заданным размерам их отрисовать. Т.е. всего около 10 таких картинок получится.

Если сработаемся, то в будущем понадобятся целыеиллюстрации подобного плана для этого сайта.

От вас: стоимость за каждую Иконку, если рисуем по заданной теме (т.е. это же стиль но на ИВД другая) и если просто отрисовываем как на этой картинке (или немного меняем в ней какую-то мелочь, чтобы не прям воровать чужую идею ). Срок на 1 иконку и все 10.

Портфолио работ.

Предложения можно присылать также на [email protected]