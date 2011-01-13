Нужны иконки для сайта спортивной тематики: 16px - 44 штуки 48px - 6 штук 128px - 9 штук png, с альфа-каналом на белом фоне Стиль иконок 16px в ...
Отрисовка иконок по заданному стилю
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Нужно создать иконки для услуг для сайта транспортной компании.
Примерный будущий дизайн сайта прилагаю. Слева меню по услугам.
К каждой услуги нужно будет создать что-то наподобии иконки. Скидываю вам стиль в котором нужно будет отрисовать иконки. Возможно прям даже точно такие же, т.к. сейчас заказчик обдымывает и либо выберет прям отсюда, и их просто нужно будет отрисоватьв нормальном качестве, либо заказчик скажет сюжет и тогда тоже нужно будет в подобном стиле по сюжеты и заданным размерам их отрисовать. Т.е. всего около 10 таких картинок получится.
Если сработаемся, то в будущем понадобятся целыеиллюстрации подобного плана для этого сайта.
От вас: стоимость за каждую Иконку, если рисуем по заданной теме (т.е. это же стиль но на ИВД другая) и если просто отрисовываем как на этой картинке (или немного меняем в ней какую-то мелочь, чтобы не прям воровать чужую идею ). Срок на 1 иконку и все 10.
Портфолио работ.
Предложения можно присылать также на [email protected]
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Иконки и Пиксель-арт2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Необходимо нарисовать favicon для сайта vsemchisto.ru Бюджет до 500 руб. Ждем Ваших предложений.Иконки и Пиксель-арт13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Требуются иконки автомобильных запчастей. Важно чтобы они были нигде не используемыми (не стоковые, без нарушения авторских прав). Выбираться будет по цене работы за 1 иконку. В ...Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется опытный дизайнер для создания оригинальной графики в векторе для игр под мобильные платформы. В ответе укажите пожалуйста стоимость создания персонажа, стоимость сцены. С уважением, Михаил.Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать уникальную иконку по типу Facebook "Мне нравиться". В дальнейшем будут еще заказы.Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны иконки для онлайн игры военной тематики, 64х64 PNG Пример уровня исполнения: http://www.wotwiki.net/index.php?title=EquipmentЗавершен14 лет назад
- $15
1. Нужна иконка для новой программы - видео конвертера. Программа будет называться YoSock Video Converter. Основной символ - носок (чулок). Сайт программы: http://yosock.com/ Иконку можно сделать, например, из картинки sock-1.jpg (смотри аттач), добавив туда ...Завершен14 лет назад
Нужно сделать 14 простеньких фавиконок (favicon.ico) для 14 сайтов.Иконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте,вот сайт : http://cms4.prgmm.ru в шапке две иконки два сертификата маленьких красных. Исходник в кореле обоих есть ! Нужно сделать чуть побольше что бы были читабельные на сайте и цвет сделать такой как в ...Завершен14 лет назад
Нужны иконки, примерно 100х100, тема реклама. Иконка на раздел: - наружная реклама - интерьерная реклама - полиграфия - реклама на щитах - широкоформатная печать - маркетинговые исследования ...Иконки и Пиксель-арт23 заявкиЗакрыт14 лет назад