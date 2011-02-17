Иконки предметов для онлайн игры

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен8 заявок310 просмотров

Нужны иконки для онлайн игры военной тематики, 64х64 PNG

Пример уровня исполнения:

http://www.wotwiki.net/index.php?title=Equipment

14 лет назад
infernaldesu
Андрей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

frost25
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$200
15 дней
Работа была выполнена хорошо, с учетом правок и пожеланий. Без задержек.
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Заявки фрилансеров

frost25
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад