1. Нужна иконка для новой программы - видео конвертера. Программа будет называться YoSock Video Converter. Основной символ - носок (чулок). Сайт программы: http://yosock.com/ Иконку можно сделать, например, из картинки sock-1.jpg (смотри аттач), добавив туда ...
Иконки предметов для онлайн игры
Нужны иконки для онлайн игры военной тематики, 64х64 PNG
Пример уровня исполнения:
Выбранный исполнитель
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