Сделать иконку

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Закрыт17 заявок269 просмотров

Здравствуйте,

нужно сделать уникальную иконку по типу Facebook "Мне нравиться".

В дальнейшем будут еще заказы.

14 лет назад
moiseev
Леонид 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров