Иконки для сайта на автомобильную тематику

Требуются иконки автомобильных запчастей.

Важно чтобы они были нигде не используемыми (не стоковые, без нарушения авторских прав).

Выбираться будет по цене работы за 1 иконку.

В настоящее время требуются иконки для меню:

амортизаторы

тормозные колодки (и диски)

воздушный фильтр

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Второй вариант задания,

это могут быть рисованные иконки в юмористическом стиле. Это даже более предпочтительный вариант, но, не могу его расписать что конкретно должно быть. Не должно быть стёба, а просто забавные рисунки.

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Если сможете как-то научить самому рисовать иконки, то за это возможна и бОльшая оплата.