Здравствуйте, нужно сделать уникальную иконку по типу Facebook "Мне нравиться". В дальнейшем будут еще заказы.
Проработка сцен и героев для 2D игр
Требуется опытный дизайнер для создания оригинальной графики в векторе для игр под мобильные платформы.
В ответе укажите пожалуйста стоимость создания персонажа, стоимость сцены.
С уважением,
Михаил.
Заявки фрилансеров
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