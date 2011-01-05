Проработка сцен и героев для 2D игр

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт10 заявок333 просмотра

Требуется опытный дизайнер для создания оригинальной графики в векторе для игр под мобильные платформы.

В ответе укажите пожалуйста стоимость создания персонажа, стоимость сцены.

С уважением,

Михаил.

14 лет назад
vmikhail
Михаил 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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