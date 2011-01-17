Здравствуйте, Требуется опытный пользователь ПК, способный в короткие сроки наполнить сайт контентом и комментариями к товарам. Требования: - знание английского на среднем уровне, - способность ...
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Здравствуйте, Ищем 1-2 человек для выполнения задач связанными с написанием статей, оставлением отзывов к существующим и наполнением портала контентом из интернета. Требования: - Знание английского не ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Задача заключается в создании системы анонимного пользования интернета для журналистов и блогеров. Краткое описание: Установить набор программ для возможности работы в интернете под разными IP адресами. ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день, Требуется студент(-ка), с базовом знанием английского языка, свободный доступ к интернету, свободный график при 20-40 часовой рабочей неделе. С уважением, МихаилНаполнение сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброе время суток, Требуется прорисовка в векторе сцены и основных деталей игры "Моторная Лодка" Общие требования: Герои: 4-5 видов катеров, 6-7 кадров махающий руками ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Доброе время суток! Требуется написание системы автоматического сбора информации с сайтов по различным тематикама(парсер, граббер, сканер, бот, софт), рассматриваем различные варианты, вплоть до покупки системы готовых веб скриптов, основное требование - результат. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется опытный дизайнер для создания оригинальной графики в векторе для игр под мобильные платформы. В ответе укажите пожалуйста стоимость создания персонажа, стоимость сцены. С уважением, Михаил.Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется разработка промо сайта + логотип (логотип только если умете рисовать в векторе) Задача: 1) дизайн 2) верстка 3) подключение к WordPress или СMS (т/е полный цикл) примеры ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад