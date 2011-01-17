vmikhail

Михаил vmikhail

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

smarteg
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Разработка промо сайта + логотип
WordPress
Спасибо за сотрудничество
Исполнительный, готов поправить или дополнить ТЗ, было приятно работать. Советую.
Ответный отзыв
epavlovich
Евгений 
52 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов
$300
9 баллов
14 лет назад
Прорисовка сцены и деталей 2D игры
Все отлично, впечатления от работы только положительные.
Работа была сделана качественно, учитывая замечания и дополнения, которые возникали в ходе обсуждения деталей.
Ответный отзыв