Иконки, спорт, в основном 16px

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен14 заявок426 просмотров

Нужны иконки для сайта спортивной тематики:

16px - 44 штуки

48px - 6 штук

128px - 9 штук

png, с альфа-каналом на белом фоне

Стиль иконок 16px в аттачнутом изображении. 128 и 64 - это награды, кубки и медали, надо сделать в стиле как подарки на vkontakte.

Подробное описание иконок в приват. Пишите сроки и примерную стоимость.

14 лет назад
mihaok
Михаил 
42 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранные исполнители

frost25
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$200
4 дня
Отлично справился с работой!
+
clip
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$150
7 дней

Заявки фрилансеров

frost25
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
clip
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад