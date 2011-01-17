Пиктограмки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт12 заявок295 просмотров

Нужно нарисовать пиктограмки к разделам сайта в левом меню примерно 16х16 пикселей отражающие содержание раздела. например, "Пиломатериалы" - пила, Строительство - деревянный домик. 7 штук.

www.sibirles.ru

14 лет назад
sibirles77
Сергей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Mega-Omega
Владимир 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$1
2 дня

Заявки фрилансеров

Mega-Omega
Владимир 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад