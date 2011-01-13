Нужны иконки для сайта спортивной тематики: 16px - 44 штуки 48px - 6 штук 128px - 9 штук png, с альфа-каналом на белом фоне Стиль иконок 16px в ...
Иконки для разделов сайта. ~ [50x70] (15 шт)
Примерная стоимость, наличие портфолио (возможно, примеров), контакт.
Заявки фрилансеров
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