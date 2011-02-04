Коллаж из иконок

Добрый день.

Необходимо сделать коллаж из 5-ти иконок. Пример в аттаче, то что обведено красной рамкой как раз и надо будет заменить. Центральная иконка (с логотипа) остается. Также нужно нарисовать красивые стрелки.

Какие нужны иконки:

1. Серфинг, мониторинг навигации по сайтам

2. Программы, мониторинг запущенных программ пользователем

3. Лог репорты

4. Безопасность и конфиденциальность

5. Доступность с любого места онлайн

Иконки должны быть выполнены в одном стиле, без особого 3д, зеркальних еффектов.

Если надо - будет выслан ПСД с дизайном.

Бюджет до 50 у.е., возможно выше, в зависимости от уровня работ. Портфолио обязательно.