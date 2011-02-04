Нужны иконки для сайта спортивной тематики: 16px - 44 штуки 48px - 6 штук 128px - 9 штук png, с альфа-каналом на белом фоне Стиль иконок 16px в ...
Коллаж из иконок
Добрый день.
Необходимо сделать коллаж из 5-ти иконок. Пример в аттаче, то что обведено красной рамкой как раз и надо будет заменить. Центральная иконка (с логотипа) остается. Также нужно нарисовать красивые стрелки.
Какие нужны иконки:
1. Серфинг, мониторинг навигации по сайтам
2. Программы, мониторинг запущенных программ пользователем
3. Лог репорты
4. Безопасность и конфиденциальность
5. Доступность с любого места онлайн
Иконки должны быть выполнены в одном стиле, без особого 3д, зеркальних еффектов.
Если надо - будет выслан ПСД с дизайном.
Бюджет до 50 у.е., возможно выше, в зависимости от уровня работ. Портфолио обязательно.
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