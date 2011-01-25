Отрисовать иконку

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Завершен10 заявок219 просмотров

Нужно из мной предоставленной картинки, отрисовать иконку 24x12 пикселей..

ваши ценны указывайте в заявке

14 лет назад
MaxPro
Максим 
32 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vazel
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Дмитрий по общению отличный человек, но в работе еще лучше, потому что там его можно выделить как профессионала. Сделал за считанные минуты Результат превзошел мыслемые и не мыслемые ожидания. Спасибо
Адекватный заказчик. Работу принял без нариканий. Оплату провел вовремя. Работать можно ! :)

Заявки фрилансеров

vazel
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад