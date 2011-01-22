Создание иллюстрированных иконок

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Закрыт7 заявок239 просмотров

Необходимо создать 12 графических иконок (110х110 пиксел) для одностраничного сайта: www.alphadisk.com.ua

Иконки должны быть красочные и графически передавать смысл перечисленных свойст устройства AlphaDisk.

Пожалуйста, указывайте ссылки на портфолио с иконками.

14 лет назад
makol
51 год
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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