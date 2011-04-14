Нарисовать иконки для сайта

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Завершен2 заявки217 просмотров

Нужны иконки размером 20х20 пикселей.

Вот в такой стилистике:

http://www.geocaching.su/images/ctypes/virtual_small.gif

http://www.geocaching.su/images/ctypes/traditional_small.gif

http://www.geocaching.su/images/ctypes/multistep.gif

Надо около 10 иконок.

Тематика:

- 1 шт. конкурс

- 2 шт. наградных с медалью, кубком и т.п.

- 4 шт. аналогичные примерам выше, но имеющие некое "городское" отличие.

- ну и остальные обсудим при начале работы.

14 лет назад
dkorovin
Дмитрий 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
14 лет назад
$50
2 дня
Отлично поработали! Антон нарисовал эскизы иконок только по моим "устным" описаниям - сам подобрал изображения и доделал их под мои требования! Реально работы получилось чуть ли не в 2 раза больше, но все сделал! Спасибо!
Порадовало сотрудничество с Дмитрием. Знает чего хочет, терпелив - не торопит с выполнением. Порадовал премиальный бонус. Надеюсь на будущее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
14 лет назад