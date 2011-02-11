Изображения категорий для интернет-магазина

Добрый день.

К категориям интернет магазина развивающих игрушек надо сделать изображения описывающие их и вписывающиеся в существующий дизайн.

Вот общая концепция того, что я хочу http://www.7pd.ru/category.php?id=26

Пример страницы на которой будут изображения http://www.meganova.ru/2-konstruktory

Ориентировочный размер 120х120 пикселей. Так же нужны будут исходники изображений.

От вас жду цену за одно изображение и примеры подобных работ.