Изображения категорий для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен12 заявок272 просмотра

Добрый день.

К категориям интернет магазина развивающих игрушек надо сделать изображения описывающие их и вписывающиеся в существующий дизайн.

Вот общая концепция того, что я хочу http://www.7pd.ru/category.php?id=26

Пример страницы на которой будут изображения http://www.meganova.ru/2-konstruktory

Ориентировочный размер 120х120 пикселей. Так же нужны будут исходники изображений.

От вас жду цену за одно изображение и примеры подобных работ.

14 лет назад
workforfood
Кирилл 
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

frost25
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$80
7 дней
Алексей отлично справился с поставленной задачей. Работа была выполнена качественно и в срок. Рекомендую
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Заявки фрилансеров

frost25
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад