Нужен разработчик/группа разработчиков. Для написания портала и, возможно, дальнейшего его сопровождения. Чем народу меньше тем лучше. :) Требования: 1. Функциональность, значительно не хуже: http://www.gala.net 2. СMS 3. Способность обработки нагрузки не менее 50,000 хитов в сутки; 4. Персонифицирование посетитетей и их ...