Нужен редизайн трех "сайтов" в едином стиле, но в разном графическом исполнении, в соответствии с тематикой: http://glass.creature.ru/ http://debt.creature.ru/ http://catalog.creature.ru/ В последнем необходимо так же провести наполнение контентом (образец наполнения в первых разделах сайта). CMS не нужна. PHP или HTML. Никакого "супер-пупер" не ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $150Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужен баннер 100х100 и "кнопка" 88х31. Баннер будет размещаться в баннерной сети www.tbn.ru. Баннер должен рекламировать услуги/товар компании, описанной на сайте http://glass.creature.ru/. "Кнопка" вряд ли сможет что-то рекламировать... :) Срок изготовления - 3-5 дней.Баннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужен разработчик/группа разработчиков. Для написания портала и, возможно, дальнейшего его сопровождения. Чем народу меньше тем лучше. :) Требования: 1. Функциональность, значительно не хуже: http://www.gala.net 2. СMS 3. Способность обработки нагрузки не менее 50,000 хитов в сутки; 4. Персонифицирование посетитетей и их ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт17 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
17 лет назад
Все ок, отличный заказчик, реагировал оперативно.
Ответный отзыв
По соотношению цена/качество претензий не имею.