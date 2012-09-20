Сайты на Joomla. Магазины на Joomla + VirtueMart

Что я могу предложить:

- функциональный сайт со множеством возможностей;

- красивый, удобный дизайн;

- экономию средств;

- и, наконец, доброжелательное и подробное объяснение всех шагов.

Я всегда открыта к общению, обсуждению ваших идей и задумок. Понимаю, как непросто бывает человеку, далекому от сферы IT, разобраться, что такое хостинг, домен и другие страшные слова. Я обещаю вам максимально простые объяснения, подробные письменные инструкции по всем техническим вопросам.