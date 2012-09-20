Сайты на Joomla. Магазины на Joomla + VirtueMart
Что я могу предложить:
- функциональный сайт со множеством возможностей;
- красивый, удобный дизайн;
- экономию средств;
- и, наконец, доброжелательное и подробное объяснение всех шагов.
Я всегда открыта к общению, обсуждению ваших идей и задумок. Понимаю, как непросто бывает человеку, далекому от сферы IT, разобраться, что такое хостинг, домен и другие страшные слова. Я обещаю вам максимально простые объяснения, подробные письменные инструкции по всем техническим вопросам.
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