daaashk

Дарья Ершова daaashk

 
36 летРоссия/Орел
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Сайты на Joomla. Магазины на Joomla + VirtueMart

Что я могу предложить:

- функциональный сайт со множеством возможностей;

- красивый, удобный дизайн;

- экономию средств;

- и, наконец, доброжелательное и подробное объяснение всех шагов.

Я всегда открыта к общению, обсуждению ваших идей и задумок. Понимаю, как непросто бывает человеку, далекому от сферы IT, разобраться, что такое хостинг, домен и другие страшные слова. Я обещаю вам максимально простые объяснения, подробные письменные инструкции по всем техническим вопросам.

JoomlaVirtuemartСайт на Joomla
Интернет-магазины
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от $5000
от 6 дней
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1000
от 1 дня
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