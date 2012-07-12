Продвижение нового сайта маркетингового агентства. Раскрутка будет проводиться с нуля. Обязательно указать перечень работ и цены.
Поисковые системы (SEO)23 заявки
Закрыт
11 лет назад
Продвижение нового сайта маркетингового агентства. Раскрутка будет проводиться с нуля. Обязательно указать перечень работ и цены.
Создание структуры и наполнение контентом сайта на базе CMS Joomla. За образец создания структуры взят сайт http://www.techart.ru/ Принимаются предложения как «оптом» так и постранично. Цена договорная.
1. Создание дизайна сайта на базе уже существующего фирменного стиля. 2. Верстка шаблона для Joomla В задании прикреплен образец, исходник стиля предоставляется после принятия решения. Бюджет не ясен, ждем Ваших предложений.