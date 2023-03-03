dariashpyrko

Привет! Мы — команда по разработке программного обеспечения(приложения, сервера, cloak, аналитика), и сейчас мы находимся в поиске ответственного IT Project Manager'a. Наша основная специализация — разработка приложений для арбитража трафика. Направление: Android разработка. [b]Требования:[/b] [list][*]получение максимального результата ...