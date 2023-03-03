dariashpyrko

Дар'я Шпирко dariashpyrko

 
24 годаУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
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нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • IT Project Manager

    $300

    Привет! Мы — команда по разработке программного обеспечения(приложения, сервера, cloak, аналитика), и сейчас мы находимся в поиске ответственного IT Project Manager'a. Наша основная специализация — разработка приложений для арбитража трафика. Направление: Android разработка. [b]Требования:[/b] [list][*]получение максимального результата ...

    Android
    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад