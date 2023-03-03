dariashpyrko

ios разработка нужно сделать приложение для арбитража трафика под ios. со знанием языка swift, навыки залива приложений в app store. будет плюсом знания ReactNative. оплата за проект 3000–4000 грн.
Мобильные приложения4 заявки
Закрыт
9 месяцев назад
ios разработка нужно сделать приложение для арбитража трафика под ios. со знанием языка swift, навыки залива приложений в app store. будет плюсом знания ReactNative. оплата за проект 3000–4000 грн.
Привет! Мы — команда по разработке программного обеспечения(приложения, сервера, cloak, аналитика), и сейчас мы находимся в поиске ответственного IT Project Manager'a. Наша основная специализация — разработка приложений для арбитража трафика. Направление: Android разработка. [b]Требования:[/b] [list][*]получение максимального результата ...