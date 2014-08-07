СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
>>> Создание 3D моделей архитектурных, социально значимых, потенциально опасных, промышленных объектов;
>>> Разработка high-poly/low-poly моделей в 3DsMAX по фотографиям, чертежам, эскизам, образцам изделий;
>>> Визуализация экстерьеров;
>>> Создание архитектурных визуализаций по чертежам
НАВЫКИ
>>> 3D моделирование: ArchiCAD, 3DsMAX
>>> Визуализация: V-Ray, Artlantis Studio
>>> Создание интерактивных приложений: Quest3D
>>> Графика/пост обработка: Photoshop, CorelDRAW
ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Ознакомление с техническим заданием(ТЗ)
2. Сбор всех необходимых исходных данных для начала моделирования (фото, чертежи, планы, эскизы модели)
3. Утверждение итогового варианта модели
4. Передача всех исходных файлов после 100% оплаты проекта
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