Разработка 3D моделей, интерактивных приложений, визуализация

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

>>> Создание 3D моделей архитектурных, социально значимых, потенциально опасных, промышленных объектов;

>>> Разработка high-poly/low-poly моделей в 3DsMAX по фотографиям, чертежам, эскизам, образцам изделий;

>>> Визуализация экстерьеров;

>>> Создание архитектурных визуализаций по чертежам

НАВЫКИ

>>> 3D моделирование: ArchiCAD, 3DsMAX

>>> Визуализация: V-Ray, Artlantis Studio

>>> Создание интерактивных приложений: Quest3D

>>> Графика/пост обработка: Photoshop, CorelDRAW

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Ознакомление с техническим заданием(ТЗ)

2. Сбор всех необходимых исходных данных для начала моделирования (фото, чертежи, планы, эскизы модели)

3. Утверждение итогового варианта модели

4. Передача всех исходных файлов после 100% оплаты проекта