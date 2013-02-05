Создание сайтов под ключ.

Разработка и модернизация сайтов !

Перенос сайта на новый хостинг!

Перевод сайтов с других "движков" на CMS!

Создание и редактирование шаблонов!

Изменение дизайна сайта установленного на !

Работы веду после обязательного уточнения и согласования технического задания

(ТЗ), что гарантирует точное исполнение заказа. Стоимость работ по

договорённости с заказчиком.

При желании, изготовленный сайт могу продемонстрировать на бесплатном хостинге. Окончательная оплата заказа,

после утверждения готовности сайта

Разработка продающих сайтов под ключ.

- крупные интернет порталы и форумы

- интернет магазины;

- корпоративные сайты;

- лендинг пейдж;

- сайты-визитки;

- Саздание шаблонав для CMS WordPress, Joomla, Drupal;

- Все услуги фотошопа;

- Продвижение сайта В Т О П;

- Создание анимированных баннеров Flash, Gif;

Занимаюсь продвижением сайтов с 2009 года. Прирост посетителей из поисковых

систем на тематические продвигаемые сайты от 100 до 20 000 посетителей в

сутки. Повышение конверсии сайта на 3 - 15%.

Беру в работу как полноценные заказы на продвижение, т.е. от SEO настроек сайта до вывода

сайта в ТОП 1 - 10, так и за частичную работу по продвижению, например -

оптимизация сайта, настройка сайта, покупка рекламы, покупка

контекстных ссылок и т.д.