ищу программист опатнава нужна зделать сайт как у SEO SPRINT , VIP PROMOTION , WWW.WMAIL.RU тоесть продажа ссылак нужен опатный програмист знания php html и тд ...
Разработка и модернизация сайтов !
Перенос сайта на новый хостинг!
Перевод сайтов с других "движков" на CMS!
Создание и редактирование шаблонов!
Изменение дизайна сайта установленного на !
Работы веду после обязательного уточнения и согласования технического задания
(ТЗ), что гарантирует точное исполнение заказа. Стоимость работ по
договорённости с заказчиком.
При желании, изготовленный сайт могу продемонстрировать на бесплатном хостинге. Окончательная оплата заказа,
после утверждения готовности сайта
Разработка продающих сайтов под ключ.
- крупные интернет порталы и форумы
- интернет магазины;
- корпоративные сайты;
- лендинг пейдж;
- сайты-визитки;
- Саздание шаблонав для CMS WordPress, Joomla, Drupal;
- Все услуги фотошопа;
- Продвижение сайта В Т О П;
- Создание анимированных баннеров Flash, Gif;
Занимаюсь продвижением сайтов с 2009 года. Прирост посетителей из поисковых
систем на тематические продвигаемые сайты от 100 до 20 000 посетителей в
сутки. Повышение конверсии сайта на 3 - 15%.
Беру в работу как полноценные заказы на продвижение, т.е. от SEO настроек сайта до вывода
сайта в ТОП 1 - 10, так и за частичную работу по продвижению, например -
оптимизация сайта, настройка сайта, покупка рекламы, покупка
контекстных ссылок и т.д.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад