----------------- Описание ----------------- Нам необходимо обновить PaySera plugin для nopCommerce с версии 3.8 до nopCommerce 4.4. ----------------- Инфраструктура ----------------- * Исходный код плагина для 3.8 предоставим. ...
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- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт4 года назад
Кастомный модуль similirity много лет работает на Linux. Сейчас развернули solr на windows. Версию солр не меняли. Оставили 6.6.0. При попытке подключить модуль возникает ошибка. Скорее всего не учитываем какую-то мелкую настройку. ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, ----------------- Описание ----------------- Нам необходимо модифицировать существующие представления(темы/вьюх плагина) в cоответствии с новым дизайном для nopCommerce 3.8 первая задача - Адоптивная верстка. Главной и общих элементов ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработчик, знакомый с nopCommerce для удаленной работы над проектами. Основные требования: - Опыт разработки web-приложений с использованием nopCommerce; - Хорошие знания .NET , C#; ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад