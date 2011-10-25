Опыт работы:
- В государственном ВУЗе (преподаватель информатики, в том числе программирование С++, PHP и дизайн),
- Секретарь на фирме, 6 лет на одном месте.
- Наполнение тематических сайтов.
- Написания статей на тематических сайтах.
- Репетиторство: вела курсы японского и английского языков.
- Работа с детьми.
Виды работ:
- Редактирование и правка различных текстов.
- Наполнение, редактирование, правка сайтов.
- набор текста, корректировка текстов.
- наполнение сайтов контентом (копипаст).
- Репетиторство онлайн иностранных языков (японский, английский, графические программы Adobe Photoshop, CorelDRAW). Обучение при помощи ICQ, Skype, e-mail.
- Администрирование различных форумов, есть немалый опыт в установке и администрировании.
Профессиональные навыки:
- высокая скорость печати,
- редактор Word.
- знание графических программ Adobe Photoshop, CorelDRAW.
- знание иностранных языков (японский, английский)
Деловые качества: ответственна, коммуникабельна, порядочна, терпенилива, усидчива.