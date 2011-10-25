Рерайт, редактирование. Администририрование. Знание японского и английского

Опыт работы:

- В государственном ВУЗе (преподаватель информатики, в том числе программирование С++, PHP и дизайн),

- Секретарь на фирме, 6 лет на одном месте.

- Наполнение тематических сайтов.

- Написания статей на тематических сайтах.

- Репетиторство: вела курсы японского и английского языков.

- Работа с детьми.

Виды работ:

- Редактирование и правка различных текстов.

- Наполнение, редактирование, правка сайтов.

- набор текста, корректировка текстов.

- наполнение сайтов контентом (копипаст).

- Репетиторство онлайн иностранных языков (японский, английский, графические программы Adobe Photoshop, CorelDRAW). Обучение при помощи ICQ, Skype, e-mail.

- Администрирование различных форумов, есть немалый опыт в установке и администрировании.

Профессиональные навыки:

- высокая скорость печати,

- редактор Word.

- знание графических программ Adobe Photoshop, CorelDRAW.

- знание иностранных языков (японский, английский)

Деловые качества: ответственна, коммуникабельна, порядочна, терпенилива, усидчива.