сайты под ключ
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
пользователь ПК - с 1991 года
разработка СУБД - 10 лет
разработка сайтов - 8 лет
есть опыт работы в коллективе и опыт управления коллективом
SEO – средний, использую в настоящее время, 5 лет опыта.
Владение языками
English — средний
- образование высшее;
- опыт работы в Интернет технологиях более 8 лет;
- есть опыт создания ПО на MS Access (бухгалтерские и складские программы)
- работаю с PHP+MySQL,JavaScript,HTML,JQuery,Ajax
- ООП , фреймворк Codeigniter
- в моем арсенале есть собственные CMS, Интернет-магазины и т.д.
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
#2687
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 7 дней
#4019
Веб-программирование
нет отзывов
от $200
#5632
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
#6548