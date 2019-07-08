сайты под ключ

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

пользователь ПК - с 1991 года

разработка СУБД - 10 лет

разработка сайтов - 8 лет

есть опыт работы в коллективе и опыт управления коллективом

SEO – средний, использую в настоящее время, 5 лет опыта.

Владение языками

English — средний

- образование высшее;

- опыт работы в Интернет технологиях более 8 лет;

- есть опыт создания ПО на MS Access (бухгалтерские и складские программы)

- работаю с PHP+MySQL,JavaScript,HTML,JQuery,Ajax

- ООП , фреймворк Codeigniter

- в моем арсенале есть собственные CMS, Интернет-магазины и т.д.