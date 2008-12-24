dimushock-ru

Dimushock Павел dimushock-ru

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нарисовать и поставить дизайн

    $50

    Для Shop-Script Webasyst необходимо нарисовать и поставить дизайн. Возможно на основе текущих входящих в комплект. . Icq 49459173три / В случае нормального исполнения исполнитель получит еще 2 похожих задания.

    Webasyst
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать шаблон для Shop-Script

    $30

    Для Shop-Script Webasyst необходимо сделать шаблончик. Возможно на основе текущих входящих в комплект. Магазин игровых приставок. + Поправить отображения списка спецпредложений. Icq 49459173три

    Webasyst
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доска объявлений.

    $20

    Поставить на хостинг доску объявлений. Желательно если есть Joker Board 2. ICQ 49459173три

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется SEO специалист.

    Дизайн студия хочет развить направление SEO и интернет рекламы. Клиентов мы дадим. Нужен надежный человек с адекватной оплатой за услуги. Сейчас требуется раскрутить интернет магазин видеоигр + еще несколько проектов. Хорошо, чтобы этот человек находился в ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Фриланс сайт.

    Сайт с функционалом freelancejob.ru только другая тематика. Дизайн можем нарисовать сами. интересует сам скрипт.

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
KPEC
Art 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
$50
0 баллов
15 лет назад
Нарисовать и поставить дизайн
Заказчик дал указание перерисовать стандартный шаблон! дал указание что сайт должен быть в розовых тонах под цвет жвачки... сказал, что б рисовал на свой вкус… договорились на следующий день встретиться к обеду, что б он посмотрел наброски... появился он только вечером... посмотрел и сказал, что дизайн не подходит, директору не понравился (люди, объясните мне, есть ли такая корпорация или фирма или я не знаю как назвать… супер мега компанию с директором которая занимается продажей жвачек через интернет, ГУГЛ с Яндексом нервно курят в стороне) мою работу не приняли, и сказали, что переделывать не нужно вообще... хотя я ж четко сказал что это набросок, и что можно переделать как вам угодно!!!!!! т.е. я весь день сидел, парился над работой, вместо того что б искать другие проекты, а в итоге меня послали... правда, обещали компенсацию в 10 у.е. которую я жду по сей час... дело не в деньгах, а принцип кидка… вывод: либо заказчик хотел на халяву получить дизайн (на что указывает кол-во его проектов которые судя по всему закончились так же... не отзыва, не статуса выполнен), или заказчик сам не знает что он хочет... З.Ы. работа велась напрямую на его хостинге!!! компенсацию мне не дали скорее всего из-за того что я удалил свою работу с его хостинга.... вывод ясен, хотелось халявы…
Оперативная и отличная работа! Спасибо!
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