dimushock-ru

Для Shop-Script Webasyst необходимо нарисовать и поставить дизайн. Возможно на основе текущих входящих в комплект. . Icq 49459173три / В случае нормального исполнения исполнитель получит еще 2 похожих задания.
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $30
Для Shop-Script Webasyst необходимо сделать шаблончик. Возможно на основе текущих входящих в комплект. Магазин игровых приставок. + Поправить отображения списка спецпредложений. Icq 49459173триДизайн сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Поставить на хостинг доску объявлений. Желательно если есть Joker Board 2. ICQ 49459173триХостинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Дизайн студия хочет развить направление SEO и интернет рекламы. Клиентов мы дадим. Нужен надежный человек с адекватной оплатой за услуги. Сейчас требуется раскрутить интернет магазин видеоигр + еще несколько проектов. Хорошо, чтобы этот человек находился в ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
Сайт с функционалом freelancejob.ru только другая тематика. Дизайн можем нарисовать сами. интересует сам скрипт.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
0 баллов
15 лет назад
Заказчик дал указание перерисовать стандартный шаблон! дал указание что сайт должен быть в розовых тонах под цвет жвачки... сказал, что б рисовал на свой вкус… договорились на следующий день встретиться к обеду, что б он посмотрел наброски... появился он только вечером... посмотрел и сказал, что дизайн не подходит, директору не понравился (люди, объясните мне, есть ли такая корпорация или фирма или я не знаю как назвать… супер мега компанию с директором которая занимается продажей жвачек через интернет, ГУГЛ с Яндексом нервно курят в стороне) мою работу не приняли, и сказали, что переделывать не нужно вообще... хотя я ж четко сказал что это набросок, и что можно переделать как вам угодно!!!!!! т.е. я весь день сидел, парился над работой, вместо того что б искать другие проекты, а в итоге меня послали... правда, обещали компенсацию в 10 у.е. которую я жду по сей час... дело не в деньгах, а принцип кидка… вывод: либо заказчик хотел на халяву получить дизайн (на что указывает кол-во его проектов которые судя по всему закончились так же... не отзыва, не статуса выполнен), или заказчик сам не знает что он хочет... З.Ы. работа велась напрямую на его хостинге!!! компенсацию мне не дали скорее всего из-за того что я удалил свою работу с его хостинга.... вывод ясен, хотелось халявы…
Ответный отзыв
Оперативная и отличная работа! Спасибо!