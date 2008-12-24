dimushock-ru

Заказчик дал указание перерисовать стандартный шаблон! дал указание что сайт должен быть в розовых тонах под цвет жвачки... сказал, что б рисовал на свой вкус… договорились на следующий день встретиться к обеду, что б он посмотрел наброски... появился он только вечером... посмотрел и сказал, что дизайн не подходит, директору не понравился (люди, объясните мне, есть ли такая корпорация или фирма или я не знаю как назвать… супер мега компанию с директором которая занимается продажей жвачек через интернет, ГУГЛ с Яндексом нервно курят в стороне) мою работу не приняли, и сказали, что переделывать не нужно вообще... хотя я ж четко сказал что это набросок, и что можно переделать как вам угодно!!!!!! т.е. я весь день сидел, парился над работой, вместо того что б искать другие проекты, а в итоге меня послали... правда, обещали компенсацию в 10 у.е. которую я жду по сей час... дело не в деньгах, а принцип кидка… вывод: либо заказчик хотел на халяву получить дизайн (на что указывает кол-во его проектов которые судя по всему закончились так же... не отзыва, не статуса выполнен), или заказчик сам не знает что он хочет... З.Ы. работа велась напрямую на его хостинге!!! компенсацию мне не дали скорее всего из-за того что я удалил свою работу с его хостинга.... вывод ясен, хотелось халявы…