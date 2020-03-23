Сайты "под ключ", раскрутка, сопровождение, реклама в сети
Компания "Дивасофт" предоставляет следующие виды услуг:
- разработка, продвижение, техническая поддержка сайтов;
- ретушь изображений, разработка рекламных баннеров и анимаций, проектирование 3d моделей;
- создание рекламных презентаций и портфолио компаний, электронных книг любой сложности и функционала на платформе SilverBook.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН149 просмотров
- Компания «ТехМаркет»146 просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $500
от 15 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 15 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $300
от 15 дней
нет рейтинга