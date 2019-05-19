dmitriy_kh

Дмитрий dmitriy_kh

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Обработать фото
Эталон заказчика. ТЗ, связь, оплата - всё на высоком уровне. Рад был сотрудничеству.
Все отлично. Качественно в срок выполнена работа, всегда на связи. Идет на встречу. Очень адекватный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Создать бесшовный паттерн из картинок
Точное постановление задачи и быстрая коммуникация, моментальная оплата РЕКОМЕНДУЮ
Все выполнено быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
marica2
Марина 
44 года
13 лет в сервисе
Была
23 дня назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Перерисовать картинку
Спасибо Дмитрию за сотрудничество! Все отлично, коммуникация, оплата. Рекомендую!
Все сделано в соответствии с заданием. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Создать логотип
Только положительное впечатление от сотрудничества!
Задача выполнена качественно.
Ответный отзыв
Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Сделать стикер размером 25x13.5 см
Все хорошо, рекомендую Дмитрия как надежного заказчика.
Работой доволен. Хорошая работа в максимально короткие сроки. Рекомендую, буду обращаться еще.
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