dmitriy_kh

Требуется опытный специалист для аудита Python кода, используемого в криптосфере. Необходимо проверить безопасность скрипта, который работает с крипто-гаманцами и смарт-контрактами, убедиться, что приватные ключи не утечка. В выводе требуется указать, что код безопасен и не содержит уязвимостей.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Необхідно реалізувати автоматичне введення пароля в розширення MetaMask або Rabby Wallet при відкритті профілю або виконанні певних дій. Мета - забезпечити, щоб робітник не знав пароль, але міг працювати з гаманцями. Очікується інформація про терміни, бюджет і план реалізації.Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Требуется опытный специалист для аудита программного кода на Python, используемого в криптосфере. Необходимо проверить безопасность скрипта, который работает с крипто кошельками и смарт контрактами. Основная задача - исключить утечку приватных ключей. Укажите цену, сроки и формат результата работы.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
Разработайте Python скрипт для обмена USDT между сетями BNB и COREDAO на платформе https://bridge.coredao.org/bridge. Скрипт должен загружать нужное количество с кошелька, позволять устанавливать диапазоны задержки и суммы транзакций, а также вести логирование операций.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо создать подключение к удаленному рабочему столу, чтобы использовать его для входа на Amazon. Нужно, чтобы устройство и IP адреса не менялись.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо подготовить прайс-лист XML файл для Rozetka в соответствии с требованиями: https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/pricelist-requirements Товаров всего около 40 и у большинства описание будет одинаковое, разные будут только фото.Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать интернет магазин зоотоваров на OpenCart. Сайт должен быть с простой и понятной навигацией для покупателя. Базовые задачи для интернет магазина: Главная страницы Страницы с каталогом товаров ...Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно создать интернет магазин зоотоваров на OpenCart, сделать категории товаров и импортировать ассортимент. Сайт должен быть с простой и понятной навигацией для покупателя. ТЗ и дизайна нет. Примеры магазинов: ...Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать Telegram бота для доставки воды. Основные функции бота: - ввод своих данных (ФИО, Номер телефона, адрес для доставки воды) - при заказе указывать только количество бутылей для доставки ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать мобильное приложение для доставки воды. Основные функции приложения: - авторизация - заполнение профиля с указанием своих данных и адреса для доставки воды - выбор количества бутылей для ...Мобильные приложения11 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо скопировать страницу http://carwash.polnyy-bak.ru/sino-star с Tilda на LPmotor.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо скопировать страницу сайта http://carwash.polnyy-bak.ru/sino-star, чтобы ее использовать в качестве лендинга и добавить другой емейл в формы обратной связи.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
СРОЧНО Необходимо создать креатив для продажи элеткророликов для рекламы Facebook/Instagram. Примеры фото, которые можно использовать для креатива во вложении. При необходимости по запросу Koowheel X1 Hovershoes в интернете можете найти дополнительные или другие ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо на всех фото сделать белый фон. Пример фотографий во вложении. Таких фотографий 95 штук. Скину в архиве.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо создать бесшовный паттерн из 5 картинок. Пример того, как должны примерно располагаться картинки во вложении (111.jpg), но в примере не бесшовный паттерн. Нужно сделать бесшовный, чтобы при дублировании и соединении дублей картинка получалась как одно ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо перерисовать картинку в векторе. Картинка будет печататься на ткани пигментной печатью, поэтому необходимо перерисовать в палитре CMYK, без градиентов. Должно присутствовать не более 6 цветов.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо создать логотип для бренда детских муслиновых пеленок (в дальнейшем детских пледов, одеял и т.д.). Предпочтений в цветовой гамме нет. Должен быть стильный, дорогой и запоминающийся логотип. Бренд будет премиального качества, дорогой.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Планируем проект с элементами умного дома. Есть Трубчатый электронагреватель (ТЭН) для батарей (для автономного отопления): https://grepan.ua/tjeny/batarejnyie-tenyi.html Планируем производить батарейные ТЭНы с WiFi модулем для управления им с телефона (включение, выключение, ...Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо скопировать сайты https://podarok365.com/blackboard https://podarok365.com/magikboard3dВеб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить API для передачи лидов из одной CRM (LP CRM) в другую CRM (MosterLeads). Инструкция: API вебмастера (метод order.add) для передачи заказов в MonsterLeads: https://docs.google.com/document/d/1Kw_xW9GQcBhpnuVZo0MBRyTow3z0BYgnrSsf38xAqRE/edit ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад