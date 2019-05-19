dmitriy_kh

Необходимо создать бесшовный паттерн из 5 картинок. Пример того, как должны примерно располагаться картинки во вложении (111.jpg), но в примере не бесшовный паттерн. Нужно сделать бесшовный, чтобы при дублировании и соединении дублей картинка получалась как одно ...