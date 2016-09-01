$220
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Дизайн сайтов58 заявок
Закрыт
7 лет назад
Главная + 7-8 внутренних страниц Просьба указывать контакты
Нужен сайт на Битрикс по готовым эскизам. Главную страницу прилагаю.
Требуется разработка корпоративного сайта для компании производителя металлических подвесных потолков для объектов общественного назначения (торговых центров, транспортных узлов, спортивных сооружений). Без каталога Ссылки на аналоги: http://griliato.ru/ http://grilliato.ru/ http://skladpotolkov.ru/ http://potolki-svetilniki.ru/ Копирайт ...
Требуется разработка торговой марки — производителя металлических подвесных потолков для объектов общественного назначения (торговых центров, транспортных узлов, спортивных сооружений). Нравятся строгие названия