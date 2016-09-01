donbayer

Виктор donbayer

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Корпоративный сайт

    Требуется разработка корпоративного сайта для компании производителя металлических подвесных потолков для объектов общественного назначения (торговых центров, транспортных узлов, спортивных сооружений).  Без каталога Ссылки на аналоги: http://griliato.ru/ http://grilliato.ru/ http://skladpotolkov.ru/ http://potolki-svetilniki.ru/ Копирайт ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Название ТМ подвесных потолков

    $50

    Требуется разработка торговой марки — производителя металлических подвесных потолков для объектов общественного назначения (торговых центров, транспортных узлов, спортивных сооружений). Нравятся строгие названия

    Нейминг и Слоганы41 заявка
    Закрыт
    9 лет назад