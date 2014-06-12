Создание сайта с большим каталогом продукции. Имеются xml файлы со всеми данным для карточек товаров, на основе которых необходимо наполнить каталог продукции.
Интернет-магазинынет заявок
Закрыт
10 лет назад
Создание сайта с большим каталогом продукции. Имеются xml файлы со всеми данным для карточек товаров, на основе которых необходимо наполнить каталог продукции.
Нужен программист со следующими знаниями: html/css/php/js, а также Joomla! + VirtueMart на периодическую удаленну работу. Есть несколько работающих сайтов и интернет магазинов. В ближайших планах создание еще 2-х сайтов.
Необходимо сделать несколько вариантов вывода товаров в перечне и дать возможность пользователям сайта выбирать необходимый тип отображения продукции. Возможно ли сделать так, чтобы в категориях где есть перечень товаров — http://www.planeta-sveta.ru/produkciya/category_2_... — пользователю была предложена возможность ...