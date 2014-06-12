Необходимо сделать несколько вариантов вывода товаров в перечне и дать возможность пользователям сайта выбирать необходимый тип отображения продукции. Возможно ли сделать так, чтобы в категориях где есть перечень товаров — http://www.planeta-sveta.ru/produkciya/category_2_... — пользователю была предложена возможность ...