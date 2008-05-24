eandy

Андрей Ефимов eandy

 
40 летРоссия/Уфа
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Доработка простой программы для Interbase

    Есть простая программка для Interbase5. Программа подключается к БД и делает 2 запроса. С сервером Firebird программа нормально работает как локально так и по сети. При обращении к серверу Interbase5 по сети дает ответ: connection rejected by ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приложение для обработки БД interbase

    На win сервере в локальной сети компании существует база данных Interbase. В нее складывается информация о клиентах компании, их покупках, заказах и т.д. Клиентов всего около 4 тыс., заказов значительно больше. Необходимо написать приложение которое через определенный ...

    Прикладное ПО29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переработка модулей для Gallery2

    Необходимо приспособить Gallery2 для заказа фотографий через Интернет. Часть работы уже проделана, в т.ч. определен механизм оформления заказа. Для примера можно посмотреть сайт NetPrint.ru. Заказ будет обрабатываться с помощью модулей "Корзина" и "Скачивание файлов в ...

    MySQLHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дработка сайта на ASP.NET

    Имеется сайт, сделанный на самописном (но по всей видимости неплохом) движке. Основная цель сайта - публикация админом и редакторами информации в базу данных (информация не единым текстом, а разбита по свойствам - дата, название, описание ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад