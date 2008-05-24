Есть простая программка для Interbase5. Программа подключается к БД и делает 2 запроса. С сервером Firebird программа нормально работает как локально так и по сети. При обращении к серверу Interbase5 по сети дает ответ: connection rejected by ...
- Прикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
На win сервере в локальной сети компании существует база данных Interbase. В нее складывается информация о клиентах компании, их покупках, заказах и т.д. Клиентов всего около 4 тыс., заказов значительно больше. Необходимо написать приложение которое через определенный ...Прикладное ПО29 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо приспособить Gallery2 для заказа фотографий через Интернет. Часть работы уже проделана, в т.ч. определен механизм оформления заказа. Для примера можно посмотреть сайт NetPrint.ru. Заказ будет обрабатываться с помощью модулей "Корзина" и "Скачивание файлов в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Имеется сайт, сделанный на самописном (но по всей видимости неплохом) движке. Основная цель сайта - публикация админом и редакторами информации в базу данных (информация не единым текстом, а разбита по свойствам - дата, название, описание ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад