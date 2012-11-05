SEO-специалист / Опыт работы более 5 лет

Резюме № 9765109

Желаемая должность: SЕО оптимизатор

Зарплата: По договоренности

Тип работы: Полный рабочий день

Место работы: не имеет значения

Ф.И.О.: Котов Андрей Александрович

Телефон: +7 (960) 167-25-05 (с 9:00 до 00:00)

Электронная почта: [email protected]

Другие контакты: ICQ: 490176051

Личная информация

Город проживания: Нижний Новгород (готов переехать в другой город)

Район проживания: Нижний Новгород, Канавинский район

Образование: Среднее

Дата рождения: 13 ноября 1984 г. (27 лет)

Пол: мужской

Семейное положение: Не женат, детей нет

Гражданство: Россия

Опыт работы

Период работы: С июня 2009 по апрель 2012 года (2 года и 10 месяцев)

Должность: SЕО оптимизатор (Полная занятость)

В организации: ООО "Паланет", г. Нижний Новгород

Описание деятельности организации: IT, компьютеры, видеонаблюдение, создание и продвижение сайтов

Должностные обязанности: - Комплексный анализ и аудит сайта

- Составление и анализ эффективности семантического ядра

- Комплексная оптимизация сайтов (детальная проработка по НЧ, СЧ, ВЧ запросам)

- Продвижение сайтов в ТОП Яндекс, Google.ru, Google.com

- Большой опыт работы с контекстной рекламой Я. Директ и G. Adwords, медийной рекламой, соц. Сетями и т.д.

- Составление технического задания (ТЗ) для копирайтера, программиста и т.д.

- Всегда отслеживаю изменения алгоритмов поисковых машин (Всегда в курсе всех новых событий)

- Регулярный мониторинг позиций и эффективность продвижения через Я. Метрику или GA

- Большой опыт работы с различными CMS

- Знания html и CSS, частично PHP, JS

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Базовый

Компьютерные навыки: Знание Windows XP/Windows Vista/Windows 7, MS Office, Word, Excel, Visio, Outlook, Internet Explorer, Opera, Power Point, Access, Nero, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Corel Draw, Acrobat Reader, ABBYY FineReader. Знание систем распознавания текста, автоматического перевода текста и обработки изображений. Знание оргтехники. Навыки работы с Интернетом. Навыки оперативного поиска необходимой информации и ее последующей обработки.

Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь

Дополнительная информация

Дополнительные сведения: Отсутствие вредных привычек