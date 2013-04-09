Доброго дня, необходимо разработать логотип для флориста. Логотип должен быть в овальной форме, в центре которого должно быть написано Мисс Мята. В приложении: пример овальной формы (birds_flowers.jpg), пример пышности (как хотелось бы) (birds_flowers.jpg) и пример цветов (формы ...
- Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо оформить roll up, размер 1,5x2 метра, (вертикальный), печататься будет на глянцевой бумаге. Стенд будет установлен рядом с ресепшеном, чтобы клиенты, приходящие в дни проведения акции, обращали на него внимания (большинство из них уже в курсе ...Наружная реклама16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходимо создать две простые посадочные страницы для мобильных телефонов. Исполнитель обязательно должен быть с опытом и знать специфику работы - продемонстрируйте свои работы по данной теме. 1-й лендиг - загрузка файлов примеры: http://i.imgur.com/UEaTADl.png Обязательные элементы: 1. Заголовок: Загрузить файл? или ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо подготовить техническую документацию (протокол взаимодействия), идеальный пример того, что должно получиться, в приложенном файле. Кандидат должен быть с опытом написания технической документации. На входе Вы получите следующие материалы: пример того, что должно получиться и ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется разработать логотип. Название компании: onlypay Домен: onlypay.ru (сайт на данный момент в разработке) Профиль деятельности: мобильные микроплатежи. Услуги компании: смс рассылки, премиум номера, мобильная коммерция, МТ подписки, ПБК и т.д. Логотип должен ассоциироваться с ...Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт10 лет назад
Техзадание от дизайнера: https://dl.dropbox.com/u/11573728/designer.zip От себя добавлю несколько комментариев: у страницы очень простая задача, поэтому приветствуются всевозможные варианты упрощения, главное, чтобы внешне все выглядело, как по макету. При клике на пункты меню происходит плавное скроллирование к нужному разделу. Слайдер ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
В приложении превью с макетом и предварительным ТЗ. Будет еще одна страница с формой регистрации, также чуть позже более подробно опишу, что хотелось бы увидеть. Сейчас я хочу от вас получить: примерный бюджет, сроки реализации, ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад