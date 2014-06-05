Наполнение контентом. Рерайтинг/Копирайтинг.

Базовое образование: высшее (Макеевский инженерно-строительный институт, специальность ПГС). Имею квалификационное свидетельство оценщика (оценка имущества и имущественных прав). Работаю в этой отрасли последние 10 лет. Имею опыт в проведении обзора и анализа рынков в различных сферах деятельности.

Поиск, анализ, сведение в единое целое информации - это то, что мне достаточно близко. С удовольствием попробую себя в рерайтинге и копирайтинге.

Личные качества: порядочность, ответственность, пунктуальность, аналитические способности.