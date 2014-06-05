Наполнение контентом. Рерайтинг/Копирайтинг.
Базовое образование: высшее (Макеевский инженерно-строительный институт, специальность ПГС). Имею квалификационное свидетельство оценщика (оценка имущества и имущественных прав). Работаю в этой отрасли последние 10 лет. Имею опыт в проведении обзора и анализа рынков в различных сферах деятельности.
Поиск, анализ, сведение в единое целое информации - это то, что мне достаточно близко. С удовольствием попробую себя в рерайтинге и копирайтинге.
Личные качества: порядочность, ответственность, пунктуальность, аналитические способности.
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
10 лет назад
Отлично и оперативно выполненная работа. Рекомендую сотрудничать с Еленой. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за доверие и оценку. Сотрудничеством очень довольна. Надеюсь на дальнейшую совместную работу.
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от $2от 1 дня
#764
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#167
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#172
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#186
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#691
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#1152