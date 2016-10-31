emily_cart

Ярослава emily_cart

 
29 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Обработка фото, офис, рерайт статей, перевод с иностранного языка

Умею работать с фотошопом и делаю всё качественно, опыт работы с 2008 года.

Пишу статьи, в основном рерайт, примеры можно увидеть на http://petek-original.com.ua/blog

Пишу статьи на английском, французском языках, могу переводить статьи.

Умею работать с офисным пакетом (Excel, Word, PowerPoint).

PowerPointPhotoshop
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от 1 часа
#284
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
#314
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от 1 часа
#363