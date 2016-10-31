Обработка фото, офис, рерайт статей, перевод с иностранного языка

Умею работать с фотошопом и делаю всё качественно, опыт работы с 2008 года.

Пишу статьи, в основном рерайт, примеры можно увидеть на http://petek-original.com.ua/blog

Пишу статьи на английском, французском языках, могу переводить статьи.

Умею работать с офисным пакетом (Excel, Word, PowerPoint).