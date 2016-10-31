Обработка фото, офис, рерайт статей, перевод с иностранного языка
Умею работать с фотошопом и делаю всё качественно, опыт работы с 2008 года.
Пишу статьи, в основном рерайт, примеры можно увидеть на http://petek-original.com.ua/blog
Пишу статьи на английском, французском языках, могу переводить статьи.
Умею работать с офисным пакетом (Excel, Word, PowerPoint).
Портфолио
- Услуги контент-менеджера, наполнение сайта137 просмотров
- Написание статей на англ, франц, рус и укр. языках108 просмотров
- Обработка фотографий104 просмотра
Редактирование и Корректура
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$1/час
от 1 часа
#284
Иллюстрации и Рисунки
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$1/час
от 1 дня
#314
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от 1 часа
#363