Дизайн не просто моя работа, это моя страсть!

Привет!

Добро пожаловать на мою страницу! Меня зовут Егор и я начинающий веб дизайнер. Мне 33 года, женат и есть прекрасная дочь.

У меня есть богатый опыт в кулинарной индустрии, где я работал на кухне больше 10 лет в премиум ресторанах. С радостью люблю использовать свой творческий потенциал, чтобы создавать красочные и интересные дизайны.

Я владею инструментами, такими как Photoshop, Figma и Tilda, и знаю все основы веб-стандартов и адаптивного дизайна. Я умею создавать привлекательные и профессиональные дизайны для ваших веб-сайтов и мобильных приложений.

Я всегда работаю с учетом ваших потребностей и предпочтений, и всегда нацелен на то, чтобы вы были довольны результатом. Я не занимаюсь разработкой HTML, CSS или JavaScript, но могу совместно работать с веб-разработчиками, чтобы достичь наилучшего результата.

Если вы ищете талантливого и креативного веб дизайнера, который может сделать ваш сайт или мобильное приложение выделяющимся и привлекательным, то я здесь для вас!

https://t.me/ermrcl

https://www.instagram.com/egor.khartovich

https://www.linkedin.com/in/egor-khartovich-1a1558131

Работаю без предоплаты!