evaskovskay77

Есть много шаблонов страниц в виде прототипов, нужно из прототипа сделать макет страницы. Задание подразумевает сделать макет для страницы Теплицы, только в стилистике главной страницы (пришлю лично). Такой макет мы передаем потом верстальщику, потому его ...