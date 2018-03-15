evaskovskay77

Есть много шаблонов страниц в виде прототипов, нужно из прототипа сделать макет страницы. Задание подразумевает сделать макет для страницы Теплицы, только в стилистике главной страницы (пришлю лично). Такой макет мы передаем потом верстальщику, потому его ...
- $20Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать мобильное приложение для iOS из Android Есть готовое приложение под Android, необходимо его адаптировать под iOS. Пишите стоимость такой работы и время выполнения.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо нарастить входящие крауд-ссылки на сайт (с тематическихфорумов, отзовиков), Темы: авто, марки авто, ГБО. Требования к ресурсу: ТИЦ >30, посещаемость от 3к. пользователей / месяц. Бюджет: 20 грн за 1 ссылку, ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать ретушь фотографии, которая на скрине (первую или вторую) во вложении, дом можно видоизменить, чтобы он был более уникальный, на газовую емкость нанести наше лого (вышлем непосредственно исполнителю). Фото нужно для выставочной стойки (размер ...Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Оцените каждый пункт по срокам и стоимости. Необходимо будет установить проект локально и работать в GIT. 1. Показатель скорости сайта по PageSpeed Google Insights для ПК и мобильной версии 1) Оптимизация изображений ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужен Front-End программист на новый проект для автомобилистов и владельцев АГЗС Должен быть знаком с такими технологиями: Система контроля версий «GIT» Composer Сборщик проектов «Grunt» База данных «Postgresql» Symfony ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Проект для автомобилистов и владельцев АГЗС Должен быть знаком с такими технологиями: Система контроля версий «GIT» Composer Сборщик проектов «Grunt» База данных «Postgresql» Symfony -> Silex Symfony -> ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт7 лет назад
Длясотрудничества на постоянной основе в проектную организацию требуется специалист по разработке раздела ОВНС (оценка воздействия на окружающую среду) в технической документации на проект. Работа удаленно, с тестовым заданием. Техническая документация на ...Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Для сотрудничества на постоянной основе впроектную организацию требуется специалист по разработке плана ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) для технической документации на проект. Работа удаленно, с тестовым заданием. Техническая документация на украинском языке.Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт7 лет назад
Разработка раздела инженерно техническиемероприятия по гражданской обороне (ИТМГО)Для сотрудничества на постоянной основе в проектную организациютребуется специалист по разработке раздела инженерно технических мероприятий по гражданской обороне (ИТМГО) в технической документации на проект. Работа удаленно, ...Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Для сотрудничества на постоянной основе впроектную организацию требуется специалист по разработке раздела электротехнической части, заземление, автоматизация и молниезащиты в технической документации на проект. Работа удаленно, с тестовым заданием. Техническая документация на ...Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт7 лет назад