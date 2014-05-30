evgen-ts

Михеев evgen-ts

 
31 годРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Требуются авторы написания научных работ
Отзывы фрилансеров
Zhanna_CM
Жанна 
51 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
3 балла
9 лет назад
Требования к рациональному питанию современного человека
Оплата не производится более полугода...сообщения игнорируются....попытки получить законный гонорар (замечаний по работе не было) - тщетны
stars21
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
5 баллов
9 лет назад
Участие участковой медсестры в профилактике острых кишечных инфекции
работа не оплачена. На связь не выходит
rlvov87
Роман 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Настроить вывод данных в скрипт
Понятное ТЗ, моментальная оплата.
За 30 минут решил все проблемы, отличный специалист своего дела, спасибо за работу!!
Ответный отзыв
maria_05
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
2 балла
10 лет назад
Курсовая сестринское дело
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ДАННОГО ЗАКАЗЧИКА К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 21 июня я выполнила курсовую работу и как договаривались с Евгением отправила ему на почту! Вот о чем был договор(цитирую):"1.Оплата 50% от стоимости перечисляется после выполнения работы 2.Вторая часть перечисляется после сдачи (в понедельник). Все работы всегда оплачиваю, это можно прочитать в отзывах обо мне. " Первую часть и то не 50% от стоимости работы он оплатил сразу после выполненной мною работы. В понедельник поздно вечером я написала ему на счет получения второй части оплаты, на что он отвел, что работа на проверке. По факту сегодня 4 июля,заказчик до сих пор не оплатил вторую часть и не выходит на связь! Я расцениваю это как игнор,так как за это время можно было 10 раз проверить и защитить курсач. В любом случае заказчик не выполнил свои обещания и я не советую никому с ним связываться, чтобы не попасть в подобного рода ситуации. Из контактов была только его почта, на которую я почти каждый день писала письма,на что не последовало ни одного ответа! НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
То что Вы выполнили и скинули полное гов..о, скачать с инэта я и сам могу!
Ответный отзыв
llllllllllllll
Варвара 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать шапку сайта
Понятное т.з , своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество.
Спасибо за проделанную работу, все сделано в наилучшем качестве и оперативно, рекомендую!
Ответный отзыв