КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ДАННОГО ЗАКАЗЧИКА К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 21 июня я выполнила курсовую работу и как договаривались с Евгением отправила ему на почту! Вот о чем был договор(цитирую):"1.Оплата 50% от стоимости перечисляется после выполнения работы 2.Вторая часть перечисляется после сдачи (в понедельник). Все работы всегда оплачиваю, это можно прочитать в отзывах обо мне. " Первую часть и то не 50% от стоимости работы он оплатил сразу после выполненной мною работы. В понедельник поздно вечером я написала ему на счет получения второй части оплаты, на что он отвел, что работа на проверке. По факту сегодня 4 июля,заказчик до сих пор не оплатил вторую часть и не выходит на связь! Я расцениваю это как игнор,так как за это время можно было 10 раз проверить и защитить курсач. В любом случае заказчик не выполнил свои обещания и я не советую никому с ним связываться, чтобы не попасть в подобного рода ситуации. Из контактов была только его почта, на которую я почти каждый день писала письма,на что не последовало ни одного ответа! НЕ РЕКОМЕНДУЮ!