Требуется по предоставленному ТЗ реализовать api сервис по запуску, коммутации и управлению видео трансляцией. Задача сервиса - предоставлять api для взаимодействия браузерного клиента и серверных компонентов системы. Сервис должен предоставлять постоянный двусторонний канал связи с ...
- Системное программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработать stateless APIСистемное программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $42
[u]Общее описание задачи: [/u] Требуется разработать stateless API сервис по управлению потоками видео вещания. Задача сервиса предоставлять API для управления запуском, остановкой и персонализацией вещания с помощью текстовых или голосовых команд. Микросервис должен поддерживать постоянный канал ...Системное программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно реализовать модуль для работы с API Yandex.Cloud по потоковому распознаванию аудио. Модуль должен в браузере получать аудио поток от микрофона устройства и отправлять его в потоковом режиме на сервер. На сервере этот аудио поток ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно реализовать модуль для работы с API Yandex.Cloud по потоковому распознаванию аудио (https://cloud.yandex.ru/docs/speechkit/stt/streaming) Модуль должен в браузере получать аудио поток от микрофона устройства и отправлять его в потоковом режиме на сервер. На сервере этот аудио поток должен ...Системное программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно разработать микросервис по управлению сервисами видео вещания, расположенными на выделенной группе серверов с ограниченным количеством каналов вещания на каждом. Задача микросервиса следить за наличием свободных ресурсов на серверах вещания, управлять доступом пользователя к ним ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно на модель из Metahuman creator добавить графический элемент. Предположительно, выполнить работу нужно в Maya по аналогии с этой инструкцией: https://youtu.be/obtcuTXqHPs Важное условие - после доработки, модель должна свободно загружаться в Unreal Engine. Оплата по договорённости.3D-графика3 заявкиЗакрыт2 года назад