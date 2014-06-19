fiddain

Юрий fiddain

 
26 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Маркетолог

  • Доработки по сайту

    Админка Host CMS http://auto-facelift.ru/ 1)Доделать корзину нужна возможно добавлять в корзину несколько товаров. (Шаблон есть) 2)добавить логотип с кол. товаров внутри. Сама корзина должна быть в сплывающем окне. 3) Удалить с главной странице весь товар который не указан ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт

    http://no-other.ru/glavkosmos/ нужно собрать этот сайт на битриксе шаблон есть перенести всю инфу с этого сайта http://www.glavkosmos.ru/ Так же нужно создать шаблон для заполнения новостей http://www.glavkosmos.ru/news/ создать версию на англ языке( перевод предоставлю) адаптировать под планшетники и мобильники

    БитриксСайт на Битрикс
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт

    $100

    1) Добавление товара через цмс вручную (со всей инфой, а именно наименование, описание, цена 2) ЗАказ приходит на почту 3) С левой стороны сопутствующие товары они должны выводится туда по соответствию марки 4)кнопка как установить подгрузка видео с ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад