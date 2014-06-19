Админка Host CMS http://auto-facelift.ru/ 1)Доделать корзину нужна возможно добавлять в корзину несколько товаров. (Шаблон есть) 2)добавить логотип с кол. товаров внутри. Сама корзина должна быть в сплывающем окне. 3) Удалить с главной странице весь товар который не указан ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
http://no-other.ru/glavkosmos/ нужно собрать этот сайт на битриксе шаблон есть перенести всю инфу с этого сайта http://www.glavkosmos.ru/ Так же нужно создать шаблон для заполнения новостей http://www.glavkosmos.ru/news/ создать версию на англ языке( перевод предоставлю) адаптировать под планшетники и мобильникиСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
1) Добавление товара через цмс вручную (со всей инфой, а именно наименование, описание, цена 2) ЗАказ приходит на почту 3) С левой стороны сопутствующие товары они должны выводится туда по соответствию марки 4)кнопка как установить подгрузка видео с ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад
Сверстать лендинг, повесить на админку для добавления товара. подробнее по проекту с исполнителем.HTML-верстка16 заявокЗакрыт10 лет назад