http://no-other.ru/glavkosmos/ нужно собрать этот сайт на битриксе шаблон есть перенести всю инфу с этого сайта http://www.glavkosmos.ru/ Так же нужно создать шаблон для заполнения новостей http://www.glavkosmos.ru/news/ создать версию на англ языке( перевод предоставлю) адаптировать под планшетники и мобильники