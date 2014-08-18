Профессиональный дизайн: лого, баннеры, шапки, визитки. Большой опыт!
Профессиональная разработка дизайна шапок для сайтов, логотипов компаний, баннеров, визиток, обложек. Огромный опыт. Быстро! Качественно! Надежно!
Дизайн интерфейсов и игр
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Дизайн мобильных приложений
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Презентации
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Иконки и Пиксель-арт
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3D-графика
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Баннеры
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Дизайн сайтов
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