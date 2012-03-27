Delphi, Firebird, Sybase (Asa,Ase),php,html,javascript

Здравствуйте

Опыт работы 10 г. Опыт программирования 10 лет.

C 2003-2005 работал программистом на частной фирме.

Основные обязанности :

Доработка и поддержка существующих комплексов (Delphi 7, SyBase ASA). Администрирование сетей, серверов, рабочих ПК Обучение пользователей.

с 2005 работаю фрилансером только удаленно

Основные функции:

Разработка, внедрение и сопровождение ПО (Delphi 7, FireBird)

Разработка, внедрение и сопровождение сайта компании (PHP4-5, JavaScript, MySQL, JQuery)

Большой опыт разработки и написания комплексов (прил. Клиент-сервер) есть рабочие примеры если надо могу выслать скриншоты.

- Опыт работы с VCL.

- Умение работать с Win32 API.

- Владение техническим английским(способность читать документацию).

- Хорошие аналитические способности.

Знаком со сл. :

хорошо - Delphi 5-7(на уровне написания компонент), SQL,(Sybase ASA 5-7) , InterBase, Firebird 1.5,

базовые знания C++,Oracle.

Web

Опыт разработки сайтов на HostCMS

хорошо - PHP4-5, JavaScript, MySQL, опыт работы с JQuery, XSL,

мои разработки "под ключ"(www.motorrad.com.ua www.maxtret.com.ua www.motocatalog.com.ua)

пример кода в прикрепленном файле на PHP.

Личные качества : быстрая обучаемость, стараюсь все сделать в срок, целеустремлённость, умение работать в команде.

С уважением Филоненко Вячеслав Николаевич

e-mail : [email protected]

ICQ 219097203