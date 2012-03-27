Здравствуйте
Опыт работы 10 г. Опыт программирования 10 лет.
C 2003-2005 работал программистом на частной фирме.
Основные обязанности :
Доработка и поддержка существующих комплексов (Delphi 7, SyBase ASA). Администрирование сетей, серверов, рабочих ПК Обучение пользователей.
с 2005 работаю фрилансером только удаленно
Основные функции:
Разработка, внедрение и сопровождение ПО (Delphi 7, FireBird)
Разработка, внедрение и сопровождение сайта компании (PHP4-5, JavaScript, MySQL, JQuery)
Большой опыт разработки и написания комплексов (прил. Клиент-сервер) есть рабочие примеры если надо могу выслать скриншоты.
- Опыт работы с VCL.
- Умение работать с Win32 API.
- Владение техническим английским(способность читать документацию).
- Хорошие аналитические способности.
Знаком со сл. :
хорошо - Delphi 5-7(на уровне написания компонент), SQL,(Sybase ASA 5-7) , InterBase, Firebird 1.5,
базовые знания C++,Oracle.
Web
Опыт разработки сайтов на HostCMS
хорошо - PHP4-5, JavaScript, MySQL, опыт работы с JQuery, XSL,
мои разработки "под ключ"(www.motorrad.com.ua www.maxtret.com.ua www.motocatalog.com.ua)
пример кода в прикрепленном файле на PHP.
Личные качества : быстрая обучаемость, стараюсь все сделать в срок, целеустремлённость, умение работать в команде.
С уважением Филоненко Вячеслав Николаевич
e-mail : [email protected]
ICQ 219097203
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