web-программист

Пишу на языках: C++, C#, PHP, JavaScript\jQuery, Delphi, Pascal

СУБД: MySQL, SQLite, MSSQL

CMS: Joomla, Drupal, Wordpress

HTML + CSS

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Конкурсы и награды

Intel Accelerate 2012: 10 место в СНГ, 22 среди всех участников.

Junior.Crypt.Grodno.2012: Компьютерная безопасность: 1 место практика, итоговое 3 место.

Областная олимпиада по информатике в Смоленске 2011: 1 место в номинации “Офисные и прикладные системы”, 3 место в абсолютном личном первенстве.

ACM 2009-2012: Просто участие.

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