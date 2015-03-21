fougere

Елена fougere

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Модель квартиры в Planoplan

    Есть план квартиры (70 кв м). Нужно создать на основе плана модель в Planoplan (в размерами), сделать небольшую перепланировку (дрессинг вместо встроенного шкафа), применить фактуры к полу и стенам в соответствии с имеющимся фото. Напишите, ...

    Интерьеры и Экстерьеры6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн приглашения на свадьбу

    Нужно сделать дизайн свадебного приглашения в акварельной стилистике. Есть цветочный вектор (готов к использованию), есть фото неважного качества (то есть нужно с ним поколдовать - ретушь или стилизация фильтрами, вместе позже решим). Кто возьмется? Укажите ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Landing

    Нужен спец по одностраничным сайтам. Лого, фото и понимание задачи у заказчика имеется. Если сможете сами "прикрутить" дизайн к хостингу и домену, то обозначьте отдельную цену за эту услугу, пожалуйста.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Стиль PR-агентства

    Помогите разработать фирменный стиль для персонального творческого старт-апа. Для начала нужны: цвет-лого-шрифт. Бриф - по ссылке (может корректироваться совместно с исполнителем): https://docs.google.com/document/d/1IEbDQWa_SabhngKEs336TkhHaLpwcfulaTzUyPFAgZ4/edit?usp=sharing Кто возьмется? Предлагайте свои условия, пожалуйста! ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Визуализация человека

    Есть фото человека в полный рост. Есть основные размеры его фигуры (соответствуют фото). Нужно: 1. сделать 3-d модель реального человека. 2. сделать 3-d модель "доработанного" человека (изменяемые параметры ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

alenaleman
Алёна 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Дизайн приглашения на свадьбу
Понравилось работать с Еленой! Оперативная связь, оплата вовремя. Спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Задание выполнено оперативно, все комментарии учтены. Спасибо!
Ответный отзыв
OnlineLabel
Владислав 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Landing
Сотрудничество прошло хорошо, постановка задачи хорошая, оплата своевременна.Рекомендую к сотрудничеству.
Проект оказался не простым. Владислав старался, и сделал, что мог. В целом результатом довольна. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Стиль PR-агентства
С Еленой приятно работать. знает что хочет, всегда на связи, своевременная оплата. рекомендую
Рекомендую Антона как грамотного и доброжелательного исполнителя. Четко отработал все договоренности - и по ТЗ, и по срокам. Учитывает пожелания. Приятно иметь дело!
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