Есть план квартиры (70 кв м). Нужно создать на основе плана модель в Planoplan (в размерами), сделать небольшую перепланировку (дрессинг вместо встроенного шкафа), применить фактуры к полу и стенам в соответствии с имеющимся фото. Напишите, ...
- Интерьеры и Экстерьеры6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать дизайн свадебного приглашения в акварельной стилистике. Есть цветочный вектор (готов к использованию), есть фото неважного качества (то есть нужно с ним поколдовать - ретушь или стилизация фильтрами, вместе позже решим). Кто возьмется? Укажите ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен спец по одностраничным сайтам. Лого, фото и понимание задачи у заказчика имеется. Если сможете сами "прикрутить" дизайн к хостингу и домену, то обозначьте отдельную цену за эту услугу, пожалуйста.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Помогите разработать фирменный стиль для персонального творческого старт-апа. Для начала нужны: цвет-лого-шрифт. Бриф - по ссылке (может корректироваться совместно с исполнителем): https://docs.google.com/document/d/1IEbDQWa_SabhngKEs336TkhHaLpwcfulaTzUyPFAgZ4/edit?usp=sharing Кто возьмется? Предлагайте свои условия, пожалуйста! ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть фото человека в полный рост. Есть основные размеры его фигуры (соответствуют фото). Нужно: 1. сделать 3-d модель реального человека. 2. сделать 3-d модель "доработанного" человека (изменяемые параметры ...3D-графика8 заявокЗакрыт10 лет назад