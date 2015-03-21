Нужно сделать дизайн свадебного приглашения в акварельной стилистике. Есть цветочный вектор (готов к использованию), есть фото неважного качества (то есть нужно с ним поколдовать - ретушь или стилизация фильтрами, вместе позже решим). Кто возьмется? Укажите ...