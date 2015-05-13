Стиль PR-агентства

Помогите разработать фирменный стиль для персонального творческого старт-апа.

Для начала нужны: цвет-лого-шрифт.

Бриф - по ссылке (может корректироваться совместно с исполнителем): https://docs.google.com/document/d/1IEbDQWa_SabhngKEs336TkhHaLpwcfulaTzUyPFAgZ4/edit?usp=sharing

Кто возьмется? Предлагайте свои условия, пожалуйста! Оставляйте заявки, удивляйте своим портфолио, пишите письма. Тому, с кем договоримся, пришлю дополнительную презентацию с еще большей конкретикой.

PS. Впоследствии планируется заказать разработку дизайна для различных групп носителей бренда.

Спасибо!