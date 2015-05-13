Стиль PR-агентства

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен14 заявок163 просмотра

Помогите разработать фирменный стиль для персонального творческого старт-апа.

Для начала нужны: цвет-лого-шрифт.

Бриф - по ссылке (может корректироваться совместно с исполнителем): https://docs.google.com/document/d/1IEbDQWa_SabhngKEs336TkhHaLpwcfulaTzUyPFAgZ4/edit?usp=sharing

Кто возьмется? Предлагайте свои условия, пожалуйста! Оставляйте заявки, удивляйте своим портфолио, пишите письма. Тому, с кем договоримся, пришлю дополнительную презентацию с еще большей конкретикой.

PS. Впоследствии планируется заказать разработку дизайна для различных групп носителей бренда.

Спасибо!

10 лет назад
fougere
Елена 
42 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$100
5 дней
Рекомендую Антона как грамотного и доброжелательного исполнителя. Четко отработал все договоренности - и по ТЗ, и по срокам. Учитывает пожелания. Приятно иметь дело!
С Еленой приятно работать. знает что хочет, всегда на связи, своевременная оплата. рекомендую

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
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