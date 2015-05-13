Требуется логотип для запускаемого сервиса. Название DataSafe (в логотипе регистр не важен), я написала так чтобы подчеркнуть составные части названия. Для фирменного стиля требуются базовые вещи: обязательно визитка и концепция обложки и внутренней ...
Стиль PR-агентства
Помогите разработать фирменный стиль для персонального творческого старт-апа.
Для начала нужны: цвет-лого-шрифт.
Бриф - по ссылке (может корректироваться совместно с исполнителем): https://docs.google.com/document/d/1IEbDQWa_SabhngKEs336TkhHaLpwcfulaTzUyPFAgZ4/edit?usp=sharing
Кто возьмется? Предлагайте свои условия, пожалуйста! Оставляйте заявки, удивляйте своим портфолио, пишите письма. Тому, с кем договоримся, пришлю дополнительную презентацию с еще большей конкретикой.
PS. Впоследствии планируется заказать разработку дизайна для различных групп носителей бренда.
Спасибо!
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