Нужно поменять дизайн в календарях

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  2. Фирменный стиль
Закрыт10 заявок200 просмотров

Нужно поменять дизайн в настольных календарях

Более подробно во вложении

Моментальная постоплата

ЯД, ВМ, Киви, Сбер

В заявках указывайте, пожалуйста, ссылки на портфолио, а также стоимость и сроки

Студии не рассматриваются

10 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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