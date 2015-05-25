Дизайн прайс листов

Здравствуйте уважаемые дизайнеры. Необходим дизайн шапки фирменных документов, прайс-листов и коммерческих предложений, в котором будут указаны несколько контактов компании по городам деятельности. Цветовую палитру и дизайн можно адаптировать под дизайн шапки сайта, хотелось бы, чтобы выполненные вами работы были, скажем так в инновационном стиле, линии, соты, векторная графика может быть, эффект карбона.... мне нравится как выполнена шапка моего сайта, поэтому отталкивайтесь от такого дизайна и цветовой палитры, не нужно никаких серых цветов, а также ярких-ядовитых красных/желтых и т.п.. В шапку соответственно поместить логотип. Можно попробовать сделать универсальный дизайн подвала для прайс - листа и ком. предложений.

Файл с окончательным вариантом должен быть адаптирован под лист А4, в формате jpeg и psd, чтобы мне не пришлось подгонять его, растягивать или наоборот сужать.

В процессе работы, я буду связываться с вами по скайпу, поэтому если вы не общаетесь при помощи голоса с клиентом, то не надо предлагать свои услуги.

В перспективе я планирую создать фирменный стиль, ряд листовок и флаеров, а также визитки для чего тоже потребуются услуги дизайнера, было бы удобно работать с одним человеком.

Прикрепляю прайс листы, которые у меня сейчас, там указаны контакты и города, которые должны быть в прайсе.

Спасибо.

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