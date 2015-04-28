Отрисовать визитку

Здравствуйте уважаемые дизайнеры. Необходим дизайн шапки фирменных документов, прайс-листов и коммерческих предложений, в котором будут указаны несколько контактов компании по городам деятельности. Цветовую палитру и дизайн можно адаптировать под дизайн шапки сайта, хотелось бы, чтобы ...