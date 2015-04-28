Отрисовать визитку

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Завершен21 заявка242 просмотра

Визитка двухсторонняя. Тема - грузовой автосервис. С обратной стороны - карта.

10 лет назад
kiref
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$17
2 дня
Учтены все пожелания. Анна предложила несколько вариантов, далее довела работу до идеала. Рекомендую.
Все отлично. Оплата без проблем - без задержек и в полном объеме. Рекомендую всем! Сама также буду рада сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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