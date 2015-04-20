Для новой торговой марки оборудования вентиляции и промышленной очистки воздуха требуется изготовить фирменный стиль и логотип.
Дизайн визитки
Требуется сделать дизайн визитки для компании, которая поставляет строительные материалы.
Стиль дизайна – строгий, деловой.
Контактные данные, которые нужно будет разместить на визитке: ФИО; должность; телефон рабочий; телефон сотовый; электронный адрес; сайт
Работу нужно будет выполнить в 2 этапа: 1 – создать 3 разных варианта в эскизе; 2 – на основе выбранного нами варианта, сделать в чистовую.
Логотип предоставленный, это логотип не самой компании, это логотип ключевого партнера, причем такие партнеры будут добавляться со временем, поэтому он должен быть небольшим.
Своего логотипа нет, в виде логотипа использовать название – Торговый дом НовоБрик
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стиль65 заявокЗакрыт8 лет назад
Визитка двухсторонняя. Тема - грузовой автосервис. С обратной стороны - карта.Завершен10 лет назад
Здравствуйте уважаемые дизайнеры. Необходим дизайн шапки фирменных документов, прайс-листов и коммерческих предложений, в котором будут указаны несколько контактов компании по городам деятельности. Цветовую палитру и дизайн можно адаптировать под дизайн шапки сайта, хотелось бы, чтобы ...Завершен10 лет назад
Необходимо сделать макеты (.cdr) элементов фирменного оформления магазина канцтоваров (все размеры указаны в см) 1. Окно 3 штуки, все одинаковые. 2 окна расположено рядом, 1 обособлено. высота 210, ширина 125. Информация на макетах ...Завершен10 лет назад
- $300
Необходимо создать фирменный стиль компании, включая логотип. Компания занимается созданием сайтов.Фирменный стиль53 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищем патриотов, которые помогут создать дизайн календариков, листовок и буклетов для организации Правый Сектор Днепропетровск.Фирменный стиль7 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Проект 1. Логотип - есть. Необходимо разработать: макет визитки, фирменного бланка, конверта. Проект 2. Необходимо разработать: логотип, макет визитки, фирменного бланка, конверта - ...Фирменный стиль16 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, необходим красочный буклет для производственной компании, примерный макет, то что где надо сделать, отправим понравившемуся кандидату, выбираем по портфолио, условия оплаты в профиле.Фирменный стиль14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $400
Требуется разработка дизайна для брендирования автомобиля. Машины Toyota Tundra (пикап). Данный автомобиль используется в качестве клубной машины технической поддержки для сопровождения экспедиций на квадроциклах, мотоциклах, снегоходах. В дизайне нужно отобразить все эти виды ...Фирменный стиль20 заявокЗакрыт10 лет назад