Требуется сделать дизайн визитки для компании, которая поставляет строительные материалы.

Стиль дизайна – строгий, деловой.

Контактные данные, которые нужно будет разместить на визитке: ФИО; должность; телефон рабочий; телефон сотовый; электронный адрес; сайт

Работу нужно будет выполнить в 2 этапа: 1 – создать 3 разных варианта в эскизе; 2 – на основе выбранного нами варианта, сделать в чистовую.

Логотип предоставленный, это логотип не самой компании, это логотип ключевого партнера, причем такие партнеры будут добавляться со временем, поэтому он должен быть небольшим.

Своего логотипа нет, в виде логотипа использовать название – Торговый дом НовоБрик