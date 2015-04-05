Добрый день. Проект 1. Логотип - есть. Необходимо разработать: макет визитки, фирменного бланка, конверта. Проект 2. Необходимо разработать: логотип, макет визитки, фирменного бланка, конверта - ...
Маркетинг-Кит
Требуется разработать маркетинг-кит для распечатки в фирменном стиле компании!
Мы агенство по продвижению бизнеса !
Мы рекламируем товары и услуги в комплексе, для клиентов хотели бы распечатать маркетинг-кит и предоставлять в бумажном носителе!
1. "S" - пакет "SMS+WhatsApp" 10000 SMS+10000 WhatsApp + Instagramm (в месяц)
2. "L" - пакет "SMS+WhatsApp" 30000 SMS+30000 WhatsApp + Instagramm + Google/Yandex (в месяц)
3. "XL" - пакет "SMS+WhatsApp" 50000 SMS+50000 WhatsApp + Instagramm + Google/Yandex + ЛендингПейдж (за 2 месяца)
4. "VIP" - пакет "SMS+WhatsApp" 100000 SMS+ 100000 WhatsApp + Instagramm + Google/Yandex + ЛендингПейдж + VK + Facebook (за 3 месяца)
На выходе необходимо сделать макет в фотошоп формате или Corel Draw.
Думаем пока сделать это в виде триплета.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стиль16 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, необходим красочный буклет для производственной компании, примерный макет, то что где надо сделать, отправим понравившемуся кандидату, выбираем по портфолио, условия оплаты в профиле.Фирменный стиль14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $400
Требуется разработка дизайна для брендирования автомобиля. Машины Toyota Tundra (пикап). Данный автомобиль используется в качестве клубной машины технической поддержки для сопровождения экспедиций на квадроциклах, мотоциклах, снегоходах. В дизайне нужно отобразить все эти виды ...Фирменный стиль20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Требуется разработка фирменного стиля для режиссера Марины Румянцевой Режиссура спектаклей, концертов, шоу, специальных событий. Подробнее можно посмотреть на сайте www.rumarin.ru Фирменный стиль должен включать: логотип, визитную карточку, бланк, иконка для ...Фирменный стиль3 исполнителяЗавершен10 лет назад
Есть образовательный сайт. У него уже имеется логотип. Но есть проблема: оказывается, что одна из частей логотипа (значок один) заимствован у иностранного вуза. Поэтому мне нужно переделать логотип. Чтобы он был похож ...Фирменный стиль2 исполнителяЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать фирменный стиль для бренда, производящего украшения и одежду ручной работы. в основоном - все для детей. Название - MomsCanFly (мамы могут летать). Для логотипа нужна феечка, но прикольная. ...Завершен10 лет назад
Нужно сделать бланки, визитки, конверты в стиль сайта + оформление брошюры (рекламная раздатка) Пример раздатки прикреплен!Завершен10 лет назад
- $70
Из этого логотипа надо сделать фирменный стиль и элементы - визитка, фирменный бланк, конверт, CD-диск. Предоставить все это в мокапе (презентации) (могу дать шаблон для мокапа, если нету). Описать кратко брендбук (основные цвета, ...Завершен10 лет назад
- $15
Привет! Для строительной компании необходимо разработать логотип, визитку, и бланк официального письма.Фирменный стиль18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $125
Разработать стильный логотип на основе ПЕРСОНАЖА,очень важно ! Прошу отмечаться только тех кто имел опыт разработки персонажей. + фирменный стиль из следующих элементов : 1.Визитки 2.Фирм.Бланк 3.Пакеты 4.Бейджик ...Завершен10 лет назад