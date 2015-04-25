Необходимо разработать дизайн письма для e-mail рассылки. Желателен опыт подобной работы в вашем портфолио. Ширина 600px. Минимум графики.
Логотип и фирменный стиль
Требуется логотип для запускаемого сервиса.
Название DataSafe (в логотипе регистр не важен), я написала так чтобы подчеркнуть составные части названия.
Для фирменного стиля требуются базовые вещи: обязательно визитка и концепция обложки и внутренней страницы презентации (.ppt). , ну и не обязательно, но желательно в рамках общего стиля бланк, конверт, папка.
Детали обсудим при переписке.
Требуется исполнитель, кому можно будет поручить также дизайн сайта.
Желательно работать с человеком, кто принимает гривны на карточку украинского банка.
Заявки фрилансеров
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