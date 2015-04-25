Логотип и фирменный стиль

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт53 заявки433 просмотра

Требуется логотип для запускаемого сервиса.

Название DataSafe (в логотипе регистр не важен), я написала так чтобы подчеркнуть составные части названия.

Для фирменного стиля требуются базовые вещи: обязательно визитка и концепция обложки и внутренней страницы презентации (.ppt). , ну и не обязательно, но желательно в рамках общего стиля бланк, конверт, папка.

Детали обсудим при переписке.

Требуется исполнитель, кому можно будет поручить также дизайн сайта.

Желательно работать с человеком, кто принимает гривны на карточку украинского банка.

10 лет назад
Litera
Оксана 
50 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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