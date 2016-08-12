frelance_84

Нужно составить лицензионное соглашение для дизайн-шаблонов https://vk.com/shablon_vkontakt Основное содержание:- разрешается изменять содержимое шаблона и использовать в оформлении своих ресурсов\рекламных компаний- запрещено использование в коммерческих целях (для 3-х лиц)- разрешается оформлять только те странички\паблики\группы\встречи в которых покупатель ...
- Юридические услуги3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен анонимайзер через страничку другого сайта. - куки должны храниться на сервере хостинга (авторизация на сайте на который настроен анонимайзер) - перед входом в анонимайзер должна быть авторизация (логин+пароль) - должны вестись логи авторизация (входов в анонимайзер) с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Есть Экш-скрипты выполняющие определенные действия в Photoshop/ Чтобы работа была проще нужно все экшн-действия перевести в java (есть автоматический конвертер) и создать панель, которая будет исправно работать в версиях CS6-CC Требования к кандидату: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Тема: Услуги сантехника Назначение поисковых фраз: Контекстная реклама Яндекса Есть 90 000 поисковых запросов собранных в KeyKollector (файл смогу сбросить). Нужно: - Отсеять не целевые слова (критерии отбора и стоп-слова передам) ...Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Что нужно сделать: - Обработать фото в LightRoom (легкая ретушь кожи + пресет). пресет дам - Изменение шаблона заставки в Adobe After Effects (только замена текста и фото) и ее сохранение (рендеринг) Подробно ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт9 лет назад