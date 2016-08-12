frelance_84

Вячеслав Ковалев frelance_84

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Составить лицензию на использование дизайн-шаблона

    Нужно составить лицензионное соглашение для дизайн-шаблонов https://vk.com/shablon_vkontakt Основное содержание:- разрешается изменять содержимое шаблона и использовать в оформлении своих ресурсов\рекламных компаний- запрещено использование в коммерческих целях (для 3-х лиц)- разрешается оформлять только те странички\паблики\группы\встречи в которых покупатель ...

    Юридические услуги3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анонимайзер для веб

    Нужен анонимайзер через страничку другого сайта. - куки должны храниться на сервере хостинга (авторизация на сайте на который настроен анонимайзер) - перед входом в анонимайзер должна быть авторизация (логин+пароль) - должны вестись логи авторизация (входов в анонимайзер) с ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать на HTML5 панель для Photoshop

    $100

    Есть Экш-скрипты выполняющие определенные действия в Photoshop/  Чтобы работа была проще нужно все экшн-действия перевести в java (есть автоматический конвертер) и создать панель, которая будет исправно работать в версиях CS6-CC  Требования к кандидату:  ...

    HTMLJava
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отсеять и разрупировать 90 000 поисковых фраз KeyKollector

    Тема: Услуги сантехника  Назначение поисковых фраз: Контекстная реклама Яндекса  Есть 90 000 поисковых запросов собранных в KeyKollector (файл смогу сбросить).   Нужно:  - Отсеять не целевые слова (критерии отбора и стоп-слова передам)  ...

    Редактирование и Корректура9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обработать видео и фото "Выписки из роддома"

    $10

    Что нужно сделать: - Обработать фото в LightRoom (легкая ретушь кожи + пресет). пресет дам - Изменение шаблона заставки в Adobe After Effects (только замена текста и фото) и ее сохранение (рендеринг) Подробно ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад